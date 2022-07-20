تباينت أسعار الذهب خلال التعاملات حيث شهدت ارتفاعات وانخفاضات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تحريك أسعار المواد البترولية في مصر والتغييرات الاقتصادية العالمية والتي شهدت أيضًا ارتفاع في أسعار الذهب.



ورغم تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس الثلاثاء حيث تراجعت من مستوى 980 جنيه لذهب عيار 21 ومستوى 840 جنيه للذهب عيار 18 ، إلا أنها خلال تعاملان اليوم استعادت جزء من خسائرها الصباحية لتعود وترتفع بضعة جنيهات مقارنة ببداية تعاملات الثلاثاء.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022



*ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1119 جنيهًا، بعد أن سجل خلال تعاملات أمس الثلاثاء سعر 1116 جنيها.

* وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 979 جنيها، بعد أن سجلت خلال تعاملات أمس الثلاثاء 976 جنيهًا.

*وارتفع سعر الذهب عيار 18 ايضًا إلى 839 جنيهًا، بعد أن وصل خلال تعاملات الثلاثاء 836 جنيها.

* بلغ أسعار الذهب عيار 14 إلى 650 جنيها للجرام.

* بلغ سعر الجنيه الذهب 7800 جنيه، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويرتبط سعر الجنيه الذهب بأسعار الجرام عيار 21.



وسجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع كبير الاثنين الماضي حيث سجل الذهب عيار 21 980 جنيها للجرام ، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18ما قيمته 840 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 سعر 1120جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها، وهذه الأسعار غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب والتي حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام إلا أنها عاودت التراجع.



أسعار الذهب عالميًا

وتأثرت أسعار الذهب في مصر بسعر الذهب العالمي حيث ارتفع سعر الذهب إلى نحو 1710 دولارات للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.05%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويتوقع خبراء الاقتصاد تأثر أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بعدة أحداث اقتصادية عالمية، ومنها انعقاد اجتماعات هامة لبنوك مركزية عالمية أبرزها الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك اليابان.

وتتأثر أسعار الذهب العالمية بمؤشر الدولار الذي تراجع بنسبة 0.6% إلى 106.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 107.6 نقطة وأقل مستوى عند 106.4 نقطة، كما تنخفضت العقود الفورية للذهب بأقل من 0.1% إلى 1709.7 دولار للأوقية.