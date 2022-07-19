انتشال جثة قائد سيارة ملاكى انقلبت فى ترعة بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة مهندس قائد سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.



ونجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة قائد السيارة، وتبين أنه يدعى أحمد سليمان عبدالحليم 43 عاما مهندس مقيم بأرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، كما نجحت إدارة مرور الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية فى استخراج السيارة من مياه ترعة الإسماعيلية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتصريح بدفن الجثة.