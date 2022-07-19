الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة قائد سيارة ملاكى انقلبت فى ترعة بالإسماعيلية

جثة
جثة
ads

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة مهندس قائد سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية. 

ونجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة قائد السيارة، وتبين أنه يدعى أحمد سليمان عبدالحليم 43 عاما مهندس مقيم بأرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، كما نجحت إدارة مرور الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية فى استخراج السيارة من مياه ترعة الإسماعيلية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتصريح بدفن الجثة.

الإسماعيلية مديرية أمن الاسماعيلية ترعة الإسماعيلية قوات الانقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

تعيين 313 من معاونى النيابة الإدارية دفعة 2015-2016

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى مصر وعدد من الدول

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بدار السلام

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية