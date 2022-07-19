الثلاثاء 19 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لعاطل قتل مزارعًا وأصاب ابنه بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية عاطلاً في واقعة مقتل مزارع وإصابة ابنه بدائرة مركز الصالحية لسرقة السيارة بالسجن المشدد 15 عاماً.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبد الستار.

وتعود أحداث القضية رقم 3298 لسنة 2015 جنايات الصالحية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية الصالحية بوصول سليمان س س، جثة هامدة وإصابة ابنه خالد 28عاما عامل زراعى مقيم سوادة مركز فاقوس، بطلق نارى.

وبسؤال المصاب أقر بأنه أثناء تواجده برفقة والده مستقلين سيارتهما فوجئا بالمتهم "عليان م" يستقل سيارة بتعقبهما على الطريق ويطلق عليهما أعيرة نارية من سلاح نارى قاصدا قتلهما، لسرقة السيارة، فأصابت إحداها والده وأودته قتيلا.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام "عليان م ه" بارتكابها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد مقتل مزارع الصالحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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