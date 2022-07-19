الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة شخصين لـ«الجنح» لسرقة المحلات التجارية بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
ads

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين لمحكمة الجنح، في سرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من صاحب محل، يفيد باكتشافه كسر أقفال المحل ملكه الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة " 2 شاشة هاتف و3 جهاز لاب توب، و5 هواتف محمولة". 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، بالاشتراك مع آخر وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر.

 وباستهداف المتهم الثاني تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر القفل "، بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بالإشتراك مع المتهم المضبوط، وتحرر محضر بالواقعة.

نيابة السلام الجنح محكمة الجنح سرقة سرقة المحال التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى مصر وعدد من الدول

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

«خناقة فى مدخل العمارة».. تفاصيل مصرع صيدلانية قفزت من الطابق الـ11 بالعمرانية

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

أسرة صاحبة مركز التجميل تعتزم تحرير محاضر ضد عروس المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية