إحالة شخصين لـ«الجنح» لسرقة المحلات التجارية بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين لمحكمة الجنح، في سرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من صاحب محل، يفيد باكتشافه كسر أقفال المحل ملكه الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة " 2 شاشة هاتف و3 جهاز لاب توب، و5 هواتف محمولة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، بالاشتراك مع آخر وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وباستهداف المتهم الثاني تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر القفل "، بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بالإشتراك مع المتهم المضبوط، وتحرر محضر بالواقعة.