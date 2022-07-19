القصة الكاملة لنشر محطات كايرو بايك بوسط البلد

أطلقت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك Cairo bike، بأسعار مخفضة للمواطنين لنشر ثقافة التنقل باستخدام العجل بديًلا عن السيارات في إطار خطتها لتقليل التلوث والازدحام في العاصمة، والذي ينتج عن استخدام وسائل التنقل التقليدية.

وأقامت محافظة القاهرة 5 محطات لمشروع كايرو بايك في أهم 5 ميادين بالمحافظة وذلك في المرحلة الأولى لتنفيذه على أن يتم التوسع فيها خلال الشهور القادمة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لنشر محطات كايرو بايك في وسط البلد وقائمة أسعار تأجير العجل داخل مشروع كايرو بايك .



محطات مشروع Cairo bike

أقامت محافظة القاهرة ٥ محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وشارعى الفلكى وعبد الخالق ثروت استعدادًا لبدء التشغيل التجريبى .

ويأتي مشروع كايرو بايك في إطار خطة مصر لتحسين المناخ بالتزامن مع استضافتها لقمة المناخ (COP27) من خلال توفير وسائل تنقل للمواطنين سهلة وتحافظ على صحة المواطنين ومنع تلوث البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة .

ويدخل مشروع كايرو بايك حيز التنفيذ على مرحلتين، المرحلة الأولى التي تم افتتاحها حاليا في عدد ٢٥٠ دراجة موزعة على ٢٦ محطة، تضم مناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك.

والمرحلة الثانية تكون فى منتصف شهر سبتمبر وتضم 250 دراجة بإجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل، وستمتد لجامعة عين شمس من المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، كما ستمتد لجامعة القاهرة من المنطقة الغربية.





Cairo bike app



وقامت بتخصيص تطبيق على الموبايل. Cairo bike app

لإدارة مشروع كايرو بايك على الموبايل ويستطيع المواطنين مشاركة الدراجات من خلال شبكة كبيرة من النقاط، مما يحسن من الحركة المرورية في الشوارع، وبأسعار مخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع.

ويخدم مشروع كايرو بايك 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات مراقبة متطورة، كما يوجد بها نظام أمان عالٍ وتتبع بالـ«GPS».