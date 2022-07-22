الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لتجنب تلف الجهاز.. نصائح لحماية الهواتف المحمولة عند ارتفاع حرارة الجو

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
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يجب توخي الحذر عند التعامل مع الهواتف المحمولة في الأجواء الحارة، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تلف الموبايل.

وفقًا لموقع «metro»، من المهم أن نتذكر أنه لا يمكن لجميع الأدوات التكنولوجية مواكبة الحرارة، فتم تصميم معظم الأجهزة الحديثة لتحمل درجات حرارة تصل إلى 35 درجة، طالما أنها جيدة التهوية - ولكن الطقس الحار بشكل غير عادي، أو ترك الجهاز في الشمس، قد يعني تجاوز درجات الحرارة هذه بسرعة.

لهذا السبب يشارك الخبراء بعض النصائح حول كيفية منع أجهزتك من وضعها في الحرارة.

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نحن بحاجة للتأكد من أن الأجهزة الالكترونية  الخاصة بنا بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وبعيدًا عن حواف النوافذ، فلا تضعها خلف الأثاث أو الأشياء الكبيرة الأخرى، ما قد يؤثر على درجات الحرارة ويجعلها ساخنه طوال الوقت ومن ثم تعرضها للتلف.

أفصل الأجهزة غير المستخدمة  

 من الجيد أيضًا تقليل الضغط على جهاز التوجيه الخاص بك، على سبيل المثال  قم بإيقاف تشغيل "Wi-Fi" على الأجهزة التي لا تستخدمها، حتى لو كانت في أحد الأدراج قد يضيفون إجهادًا غير ضروري.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب

لا بُد من إزالة أي تراكم للغبار على أجهزتك، الوبر الزائد العالق في الفتحات سيوقف المراوح عن العمل بكامل طاقتها، ويزيد من فرص السخونة الزائدة.

كما يجب خفض درجة  سطوع جهازك أو تحويل جهازك إلى وضع الطاقة المنخفضة سيخفف الضغط على أجهزتك.

وبمجرد أن يصل الكمبيوتر المحمول إلى بطارية 100٪ أو مستوى يناسبك، تأكد من فصل الشاحن؛ لأن استمرار توصيل الجهاز بالكهرباء وشحنه دون داعٍ إلى توليد حرارة إضافية.

الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية

 تحديث التطبيقات حتى في حالة عدم استخدامها، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على نظام هاتفك خلال يوم حار شديد الحرارة، لذا قم بإيقاف تشغيل هذا مؤقتًا إذا استطعت في هذه الأجواء الحارة. 

كيف تحمي أجهزتك في الطقس الحار الطقس الحار البنية التحتية جميع أنحاء البلاد جيدة التهوية -

رئيس التحرير

وائل لطفي

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