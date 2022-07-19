حبس مسجل خطر متهم بسرقة المساكن في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة القي القبض علي أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وبحوزته مبلغ مالي- هاتف محمول و3 مفاتيح مصطنعة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.