الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال 3 جثث لغرقى في الترع والمجاري بالمنيا

جثث لغرقى في الترع
جثث لغرقى في الترع والمجاري
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نجح أهالي محافظة المنيا، الإثنين، في انتتشال جثث 3 غرقى بمناطق متفرقة بالمجرى المائى لنهر النيل والبحر اليوسفى فى مركزى ملوى وبنى مزار.

وقع حادث الغرق الأول داخل المجرى المائى لنهر النيل حيث انتشل الأهالى جثة "منسي- ي" 13 عامًا، طالب، مقيم بإحدى قرى مركز ملوى، وكانت جثته طافية بالنهر أمام قرية قلندول التابعة لمركز ملوى وتم نقلها للمشرحة.

ووقع حادث الغرق الثانى داخل المجرى لمائى لترعة البحر اليوسفى، فى غرب المحافظة، حيث انتشل الأهالى جثة "فادي-ع" 16 عاما طالب، من المجرى المائى لترعة البحر اليوسفى أمام قرية معصرة حجاج التابعة لمركز بنى مزار وتم نقلها للمشرحة.

ووقع حادث الغرق الثالث والأخير بنهر لنيل حيث انتشل الأهالى جثة الطالب "محمد.ع" 12 عامًا، من المجرى المائى لنهر النيل أمام قرية الروضة فى مركز ملوى، وتم نقلها لمشرحة المستشفي.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بالتحرى جول ظروف وملابسات وقائع الغرق الثلاثة التى تحررت عنها المحاضر اللازمة، وقررت انتداب مفتش الصحة بالمراكز التى شهدت وقائع الغرق لتوقيع الكشف الطبى على الجثث وتحديد سبب الوفاة، وهل توجد شبهات جنائية أم لا.

النيابة العامة الكشف الطبى حادث الغرق المجاري المائية توقيع الكشف الطبي بنى مزار

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وائل لطفي

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