الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 48 ساعة.. انتشال جثة شاب غرق فى مياه النيل بدمياط

غريق
غريق
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نجح رجال الإنقاذ النهري، مساء اليوم الإثنين، في انتشال جثة شاب لقى مصرعه في نهر النيل فرع دمياط بدائرة كفر شكر، بعد جهود استمرت لمدة 48 ساعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق شاب بمياه فرع دمياط بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وواصلت جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "فاروق م إ ح"، 38 سنة، مقيم قرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى انتشال الجثة بالتنسيق مع الأهالى، ونقلها لمستشفي كفر شكر.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كفر شكر مركز شرطة استعجال تحريات قوات الانقاذ النهري تحريات المباحث مركز شرطة كفر شكر مستشفى كفر شكر المركزى مدير أمن القليوبية

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