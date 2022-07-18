الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بصحراوى المنيا

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
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شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز ملوي جنوب المنيا، الإثنين، حادثا مروريا مروّعا نتيجة انقلاب سيارة نقل أسفر عن إصابة 18 شخصًا.

وقامت سيارات الإسعاف بالانتقال لموقع الحادث، ونقل المصابين، وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأصيب 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل وتم نقل المصابين وجميعهم من أبناء مركز ملوي إلى المستشفى التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطرق.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5912 ن ا ا (ربع نقل)، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، ووجود عدد كبير من المصابين.

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 18 شخصا جميعهم من أبناء مركز ملوي، وتم نقلهم إلى المستشفي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، وقوع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، الذي فشل في السيطرة على المركبة، التي انقلبت علي جانب الطريق ونتجت عن ذلك إصابة جميع الركاب وعددهم 18 وبينهم 8 عمال و7 طلاب، وقد تقرر خروج 5 مصابين لتماثلهم الشفاء والباقون حالتهم العامة مستقرة.

وانتقل رجال المرور لفحص الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة، وتحرر محضر برقم 4587 إداري، وانتدبت النيابة مهندسا فنيا من إدارة المرور لمعرفة أسباب الحادث.

محافظة المنيا سيارات الإسعاف النيابة العامة الطريق الصحراوي الإجراءات القانونية الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة نقل

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وائل لطفي

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