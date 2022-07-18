الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب «تروسيكل» على طريق «سوهاج - البحر الأحمر»

اصابات
اصابات
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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر انقلاب تروسيكل على طريق سوهاج البحر الأحمر، عند نقطة الزيرو.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بانقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، نتج عنه مصرع “محمد.م”، وإصابة "حسينة.م" باشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجرح بالجبهة، وإصابة “جواهر. ر”، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حمزة.ع" باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمصابين إلى مستشفى الجامعي، والجثة إلى مستشفى أخميم المركزي، ورفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا.

وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مصرع طريق سوهاج البحر الأحمر سوهاج النجدة انقلاب تروسيكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

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