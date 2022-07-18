‏إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل أمام مدخل أبيس بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل أمام مدخل قرية أبيس وجار عمل صيانة وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد عبدالمنعم سليمان، 62 سنة، بالمعاش مقيم الرحمانية باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، رجاء محمد علي زيدان 52 سنة ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وفاء محمد عبدالمنعم، 26 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، نور الدين محمد عبدالمنعم 16 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وجميعهم مقيمي مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.