نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

ترأس أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، تقرير اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية عن الفترة السابقة، وإجمالي المعاملات التي تمت من خلال المراكز التكنولوجية، كما استعرض تقريرا عن أداء المراكز التكنولوجية .

وأكد "القاضي" أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة المراكز التكنولوجية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي.

على جانب آخر، أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف والتجميل الجارية بطريق سوهاج- أخميم، للوقوف على سير العمل، وتذليل أي معوقات، وذلك في المسافة بداية من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، ضمن مشروع تطوير مدخل سوهاج الشرقي، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس عاطف عبدالعزيز رئيس جهاز التعمير بسوهاج .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بالحارة الجنوبية من الطريق، حيث تم الانتهاء من رصف المسافة من كوبري أخميم وحتى مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية، وجارٍ استكمال باقي المسافة، بطول 1750 مترا، كما تفقد أعمال إحلال وتجديد صينية أخميم، وتوسعة الميدان، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.