الإثنين 18 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة شخصين لـ «الجنح» لسرقتهما مبلغا ماليا من شركة بمدينة نصر

متهمين
متهمين
ads

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، إحالة شخصين متهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة لمحكمة الجنح.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله موظف أمن إداري بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء تعدى شخصين عليه حال تواجده بمحل عمله.

وبالانتقال وبسؤال المصاب أقر بأنه حال تواجده بمقر الشركة عمله فوجئ بقيام شخصين مجهولين بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على الخزينة الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي وكذا وحدة تسجيل الكاميرات، ولاذا بالفرار مُستقلين دراجة نارية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المصاب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية.

كما أقر بقيامه بالاتفاق مع المتهم على سرقة الخزينة وبتاريخ الواقعة حضر المتهم وبصحبته آخر وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات واستوليا على المسروقات، واختلاق الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وسلاح أبيض المستخدم فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة مدينة نصر سرقة مبلغ مالى الجنح محكمة الجنح موظف أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

الأكثر قراءة

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

بعد حذفها للمرة الثانية.. هل ستعود «بنت الجيران» لحسن شاكوش وعمر كمال مرة ثالثة

الرئيس السيسى لنظيره الألمانى: نتطلع لتعظيم حجم استثمارات ألمانيا بمصر

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

د. بهي الدين مرسي

كيمياء الغضب.. وغضب الكيمياء

ماجد حبته

حوار بيترسبرج للمناخ

جمال-أسعد

الحوار.. والحياة السياسية

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة والحوار الوطنى

لواء.حمدى البطران

توابع النكسة

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة