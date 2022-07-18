إحالة شخصين لـ «الجنح» لسرقتهما مبلغا ماليا من شركة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، إحالة شخصين متهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة لمحكمة الجنح.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله موظف أمن إداري بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء تعدى شخصين عليه حال تواجده بمحل عمله.

وبالانتقال وبسؤال المصاب أقر بأنه حال تواجده بمقر الشركة عمله فوجئ بقيام شخصين مجهولين بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على الخزينة الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي وكذا وحدة تسجيل الكاميرات، ولاذا بالفرار مُستقلين دراجة نارية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المصاب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية.

كما أقر بقيامه بالاتفاق مع المتهم على سرقة الخزينة وبتاريخ الواقعة حضر المتهم وبصحبته آخر وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات واستوليا على المسروقات، واختلاق الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وسلاح أبيض المستخدم فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.