الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب فى الشرابية.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

جثة
جثة
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عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب فى أحد شوارع الشرابية، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة جثة شاب الشرابية جرعة زائدة للمخدارت النجدة

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