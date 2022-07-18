إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

صدمت سيارة شخصا أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود حادث، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.