اليوم.. أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي فى اتهامه بحادث الشيخ زايد

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح الشيخ زايد أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذين أدلى بعضهم بأقوالهم فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة جنونية.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه إنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.