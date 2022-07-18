الإثنين 18 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي فى اتهامه بحادث الشيخ زايد

مصطفي هريدي
مصطفي هريدي
ads

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح الشيخ زايد أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذين أدلى بعضهم بأقوالهم فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة جنونية.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه إنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

جنح الشيخ زايد الفنان مصطفى هريدي حادث التصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

الأكثر قراءة

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

تعليق نشاط «البالون الطائر» فى الأقصر

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى 18-7-2022

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

د. بهي الدين مرسي

كيمياء الغضب.. وغضب الكيمياء

ماجد حبته

حوار بيترسبرج للمناخ

جمال-أسعد

الحوار.. والحياة السياسية

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة والحوار الوطنى

لواء.حمدى البطران

توابع النكسة

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة

الاختبار الأول.. كيف تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي "لابيد" مع صواريخ غزة؟

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة