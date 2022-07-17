الأحد 17 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على فكهاني متهم بقتل تاجر حديد

اعدام
اعدام
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تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، الحكم على فكهاني متهم بقتل تاجر حديد، كانت المحكمة قد أحالت المتهم في الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي. تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة بلاغا من الأهالى بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم فى تكفين الموتى وخاصة مصابي فيروس كورونا ملقى بطريق محور أبى قير خلف الحاجز الأسمنتي وتنبعث منه رائحة كريهة.

وكشفت التحريات عن أن الجثة لتاجر حديد يدعى "ف.ع" 57 سنة مقيم بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبسؤال نجله قرر أن والده متغيب عن المنزل منذ تاريخ 7 أكتوبر، وأنه حرر محضر بتغيبه يوم 10 أكتوبر ولا يعرف سبب اختفائه.

وتبين من خلال التحريات أن مرتكب الواقعة "أشرف.ع." ٤٥ سنة فكهانى وصاحب محمصة مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، صديق المجني عليه، ووجود علاقة عاطفية بين المذكور وطليقة المجني عليه  وتدعى"م.أ".

وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف أمام جهة التحقيق بارتكاب الواقعة حيث استدرج المجني عليه إلى شقة بمنطقة عزبة “اسكود” وعاجله بضربة على رأسه بمطرقة حديد، وعندما تأكد من وفاته وضع على وجه كمامة طبية ثم وضع الجثة في كيس موتى بمساعدة المتهم الثاني ابن شقيقته ، وقاما بنقلها بواسطة السيارة وألقياها بمكان العثور عليها ووضع بجوارها أمبولات الدماء والشاش للتمويه ومحاولة الإيهام أن المتوفى مريض كورونا ولا يجب الاقتراب منه.

وأمرت جهة التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفى وقت لاحق تلقت جهة التحقيق إخطاراً من قسم الشرطة يفيد وفاة المتهم الثاني داخل الحجز متأثراً بإصابته بمرض كورونا.

جنايات الإسكندرية الحكم فكهاني تاجر حديد المفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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