السبت 16 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يمنح الرتبة القمصية للأب أغابيوس باخوم

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
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ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس منح الرتبة القمصية للأب أغابيوس باخوم، راعي كنيسة العذراء سيدة مصر للأقباط الكاثوليك، بكندا، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، كما حضر أيضًا المطران جورج بكر، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك لمصر والسودان سابقًا.

وشارك أيضًا القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكاتدرائية، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة، والشمامسة الإكلريكيون، وأسرة الأب المرتسم.

وفي كلمته الموجهة إلى القمص أغابيوس تحدث الأب البطريرك حول أهمية المسؤولية الكهنوتية، ورسالتها، مشيرًا إلى أهمية استكمال مسيرة الدعوة التي بدأها.

واختتم كلمته بتهنئة الأب المحتفى به بالرتبة القمصية، كما تمنى له خدمة مثمرة في حقل الرب. وهنأ غبطته أيضًا زوجًا وزوجة من أبناء الرعية، بمناسبة مرور خمسين عامًا على زواجهم. تلا كلمة العظة، مراسم منح الدرجة القمصية، وصلاة التختيرة من نيافة الأنبا كيرلس وليم للأب أغابيوس.

وفي نهاية الاحتفال، قدم القمص أغابيوس باخوم الشكر والتقدير لجميع من رافقه خلال مسيرته الكهنوتية، كما عبر عن امتنانه لكل من شارك في هذا الاحتفال، وفي مقدمتهم صاحب الغبطة، والآباء المطارنة، ثم منح الأب البطريرك البركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الشرق الأوسط الأنبا كيرلس الأقباط الكاثوليك الأنبا عمانوئيل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق

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