السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة 10 طواحين ذهب غير شرعية فى حملة مكبرة بقنا

إزالة طواحين ذهب
إزالة طواحين ذهب غير شرعية
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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مركز قوص، بمحافظة قنا، مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير الشرعية، والمُقامة على أراضي أملاك الدولة.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن الحملات بتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تمكنت من إزالة 10 طواحين ذهب غير شرعية، خاص بعدد من المواطنين، الذين يجلبون الأحجار المختلطة بعروق الذهب، بطريقة غير شرعية، ثم طحنها في هذه الطواحين، سعيًا في الربح بطرق غير مشروعة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تحذير المواطنين من استخدام تلك المعدات غير المرخصة والتي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، بعد شن العديد من الحملات لإزالتها في وقت سابق، إلا أنهم قاموا بتشييدها مرة أخرى بالمخالفة للقوانين.

الأجهزة الأمنية مركز قوص طواحين الذهب أملاك الدولة الوحدة المحلية

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