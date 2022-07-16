السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق عربة كارو أسفل عجلات أتوبيس سياحي في الأقصر

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شهدت منطقة الحبيل فى محافظة الأقصر، اصطدام أتوبيس سياحى فى عربة كارو كان يقودها مواطن خلال توجهه لسوق الحبيل للجملة لشراء الخضار والفاكهة لبيعها، مما أسفر عن وفاته قبل وصوله لمستشفى الكرنك الدولى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مرورى على طريق الحبيل التابع لمدينة البياضية، بين أتوبيس سياحى وعربة كارو كان يقودها أحد المواطنين ويدعى "صلاح.ع.س" مقيم بقرية القباحي، وأصيب المواطن بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج فى المخ، وعلى الفور قام رجال الإسعاف بإشراف الدكتور معمر عبد الهادي مدير إسعاف قطاع جنوب الصعيد، بنقل المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولى، ولكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة الحبيل محافظة الأقصر اصطدام أتوبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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