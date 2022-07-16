السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب متحللة داخل شقة بمنطقة العبابدة في قنا

جثة شاب
جثة شاب
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عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة متحللة، داخل شقة بمنطقة العبابدة، شرق مدينة قنا.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمنطقة العبابدة الواقعة فى نطاق القسم.

كشفت المعاينة الأولية، أن الجثة التى وجدت متحللة أنها لشاب فى العقد الرابع من العمر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تم دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الشقة، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اجهزة الامن قنا داخل شقة مستشفي قنا الجامعي الجثه

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