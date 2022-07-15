بايدن: بحثت مع الملك سلمان الاحتياجات العسكرية للسعودية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه أجرى سلسلة جيدة من الاجتماعات في السعودية، مشيرًا إلى أن قرار السعودية بفتح مجالها الجوي خطوة مهمة للغاية.

وأضاف بايدن في كلمته من جدة أنه ناقش مع قادة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ملف أمن الطاقة، كما بحث الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات، مشيرًا إلى أنه اتفق على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G.

وتابع بايدن أن المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن.