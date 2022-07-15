الجمعة 15 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص سقطت عليه بوابة الجراج

جثة
جثة
ads

سقطت بوابة حديدية خاصة بجراج سيارات جمع القمامة بمجلس مدينة الخصوص، على فرد أمن مما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة باستقبال شخص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "م. ح. ع"، 58 سنة، فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص، مقيم دائرة القسم، إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه، وأوضحت التحريات تلف مفصلات البوابة الحديدية ما أدى إلى سقوطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة مستشفى المطرية النيابة العامة الطب الشرعي المطرية التعليمي الخصوص

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبوالمجد

بعد أزمة شيرين عبدالوهاب.. حكايات النساء مع لعنة «الكورتيزون»

أسعار الذهب فى الصاغة المصرية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

الشركة المصرية للاتصالات.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

مصرع 3 إثر غرقهم في أحد شواطئ الساحل الشمالي

الملك سلمان يستقبل الرئيس الأمريكى فى قصر السلام بجدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: أدعم مبدأ «حل الدولتين» للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني: أمد يدي إلى قادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان

التحرير الفلسطينية: الاستنكار الدولى لم يعد كافيًا لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها