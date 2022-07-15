الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 فى مشاجرة على أرض زراعية بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة
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قتل شخصين وأصيب 5 آخرين من عائلة واحدة بتل شمنديل دائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، إثر مشاجرة بين عائلتين؛ بسبب خلافات على أرض زراعية، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى.

 البداية بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل "مرسي ف" و"محروس ا"، وإصابة كل من "حلمى ا" فلاح مصابا بإصابة بالعين، وشقيقه "نبيل ا" فلاح مصاب بجروح بالرأس والبطن والجانب الأيمن، ونجليه "أدهم ن" طالب مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى، و"محمد ن" طالب مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى، وبجروح متفرقة بالبطن والصدر والوجه والرأس، و"محمود ج" فلاح مصاب بجرح بالصدر والطرفين السفليين من طلق خرطوش، جميعهم مقيمون تل شمنديل دائرة مركز أبوحماد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد وبإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن إلى موقع الحادث، وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين؛ بسبب خلافات على أرض زراعية منذ عام، وتجددت منذ 3 أيام وتم استخدام الخرطوش فيها والسلاح الأبيض، وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 5 بإصابات بالغة.

فيما طوقت الأجهزة الامنية موقع الحادث وتم القبض على المتورطين فى الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة وتقنين الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.

خلافات مصرع مركز أبوحماد مستشفى أبوحماد المركزى محمد والى مدير أمن الشرقية

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