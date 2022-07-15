إصابة 7 في تصادم سيارتين ملاكي بالغربية

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق طنطا المحلة بمنطقة كوبري المحلة، أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وانتقلت سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارتين ملاكي بمنطقة كوبري المحلة على طريق طنطا المحلة.

على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي وانقلاب إحداهما على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.