تردد قناة الشارقة الرياضية الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات، لمتابعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية، ضمن استعدادات الريدز لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023، ويأتي اهتمام العرب والمصريين خاصة بمباريات ليفربول، لتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق.

وتقدم قناة الشارقة الرياضية مجموعة متميزة من البرامج والاستديوهات التحليلية، وهي قناة إماراتية تنقل مباريات الدوري الإماراتي وكأس الأمم الآسيوية وبعض المباريات من الدوريات العالمية الكبري، مثل مباراة نهائي كأس السوبر الهولندي بين أياكس امستردام وإيندهوفن، لذلك يحرص الجميع على استقبال تردد القناة لمشاهدة البرامج الرياضية وأقوى المباريات.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس، على ملعب سنغافورا فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات 2022

القمر الصناعي نايل سات التردد 11012 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 الجودة HD

تردد قناة الشارقة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11862 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ ¾ معدل الترميز 27500 الجودة SD

أبرز المباريات العالمية على قناة الشارقة في شهر يوليو 2022

مباريات قناة الشارقة الرياضية خلال شهر يوليو 2022

جدير بالذكر أن آخر مباراة لعبها ليفربول كانت أمام مانشستر يونايتد، وخسر الريدز برباعية نظيفة، وشارك محمد صلاح في الدقيقة 65 من المباراة.