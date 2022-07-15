الجمعة 15 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة الشارقة الرياضية الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

قناة الشارقة الرياضية
قناة الشارقة الرياضية
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات، لمتابعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية، ضمن استعدادات الريدز لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023، ويأتي اهتمام العرب والمصريين خاصة بمباريات ليفربول، لتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق.

وتقدم قناة الشارقة الرياضية مجموعة متميزة من البرامج والاستديوهات التحليلية، وهي قناة إماراتية تنقل مباريات الدوري الإماراتي وكأس الأمم الآسيوية وبعض المباريات من الدوريات العالمية الكبري، مثل مباراة نهائي كأس السوبر الهولندي بين أياكس امستردام وإيندهوفن، لذلك يحرص الجميع على استقبال تردد القناة لمشاهدة البرامج الرياضية وأقوى المباريات.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس، على ملعب سنغافورا فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات 2022

القمر الصناعينايل سات
التردد11012
الاستقطابأفقي
معامل تصحيح الخطأ5/6
معدل الترميز27500
الجودةHD

تردد قناة الشارقة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعيعرب سات
التردد11862
الاستقطابافقي
معامل تصحيح الخطأ¾
معدل الترميز27500
الجودةSD

أبرز المباريات العالمية على قناة الشارقة في شهر يوليو 2022

مباريات قناة الشارقة الرياضية خلال شهر يوليو 2022

جدير بالذكر أن آخر مباراة لعبها ليفربول كانت أمام مانشستر يونايتد، وخسر الريدز برباعية نظيفة، وشارك محمد صلاح في الدقيقة 65 من المباراة.

الشارقة تردد قناة الشارقة الرياضية تردد قناة الشارقة نايل سات ليفربول موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

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