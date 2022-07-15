الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب غرق في ترعة ببنها

غرق في ترعة
غرق في ترعة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية، جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غرق في ترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق شاب عشريني يدعى"ي.ع" بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها جرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي. 

اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية مدير الحماية المدنية مدينة بنها النيابة

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