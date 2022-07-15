انتشال جثة شاب غرق في ترعة ببنها

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية، جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غرق في ترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق شاب عشريني يدعى"ي.ع" بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها جرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.