الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ماكرون» يُحذر من حرب طويلة الأمد فى أوكرانيا

ماكرون
ماكرون
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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من أن أمد النزاع الدائر في أوكرانيا سيطول وأنه سيتعين على الفرنسيين أن يستعدوا للاستغناء عن الغاز الروسي الذي تستخدمه موسكو "سلاح حرب"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

وقال “ماكرون” خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي إف-1" الفرنسية، عقب حضوره العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه "علينا جميعا أن نستعد لحرب طويلة الأمد. سيكون الشتاء ومطلع الخريف من دون شك قاسيين جدا".

وفي حين تلقي الحرب في أوكرانيا بثقلها على النمو وتتسبب تداعياتها بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قال ماكرون: "يجب أن نستعد للاستغناء عن الغاز الروسي"، معلنا أن الدولة بصدد إعداد خطة لترشيد استهلاك الطاقة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النزاع الدائر في أوكرانيا الفرنسيين العيد الوطني الفرنسي

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