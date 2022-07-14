الخميس 14 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة موظف والنصب على مواطن بالوايلى

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الوايلي بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة موظف بجمعية خيرية والاستيلاء على أموال مواطن بزعم تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا- بتضرره مــن شخص "غير معلوم لديه" لقيامه بالتقابل معه بأحد المستشفيات الكائن بدائرة القسم، وتحصله منه على مبلغ مالي وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "أحد الأشخاص، مقيم محافظة الفيوم، له معلومات جنائية"، وذلك حال تردده على المستشفى بدعوى زيارة إحدى السيدات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال الأخيرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة تقابلها معه وادعائه بأنه "يعمل بذات الجهة" ومطالبته لها بدفع مبلغ مالى نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

نيابة الوايلي حبس عاطل انتحال صفة موظف جمعية خيرية إجراء جراحة زراعة قرنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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