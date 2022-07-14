الخميس 14 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية ووفاة عامل بمنطقة المرج

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة كفرالشرفا، في المرج، عن أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق، ما أسفر عن مصرع عامل بحالة اختناق.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة كفرالشرفا في المرج، ما أسفر عن مصرع عامل بحالة اختناق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشرفا بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

حريق شقة سكنية كفرالشرفا المرج ماسا كهربائيا الحماية المدنية

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