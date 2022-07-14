إصابة شخص في حادث تصادم سيارة ملاكى وترام الرمل بالإسكندرية

شهدت محطة سان ستيفانو بالإسكندرية حادث تصادم سيارة ملاكي بترام الرمل مما تسبب في إصابة قائد السيارة.

وكانت إدارة المرور بالإسكندرية، قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود حادث في مزلقان قبل محطة سان ستيفانو بخط ترام الرمل، وإيقاف الحركة وتم انتقال فريق من المرور لتسهيل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث.

بالمعاينة، تبين أنه أثناء مرور الترام في خط السير الطبيعي فوجئ بسيارة مسرعة تخرج من أحد الشوارع الجانبية للمرور للطريق الآخر، وتصادم بها في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الحركة المرورية للسيارات وخط ترام الرمل في الاتجاهين.