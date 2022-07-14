ضبط طن لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية.

أسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط 1,45 طن "لحوم مجمدة- مفروم دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.