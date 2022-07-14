الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طن لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية

لحوم
لحوم
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية.

أسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط 1,45 طن "لحوم مجمدة- مفروم دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين القليوبية حملة مكبرة الاسواق الغش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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