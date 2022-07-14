اعترافات مسجلين خطر اعتديا على حارس عقار لتأجيره الشقق للمصيفين بالإسكندرية

اعتدى مسجلان خطر على حارس عقار رفض دفع إتاوة لهما نظير تأجيره شققًا للمصطافين بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

واعترف المتهمان أمام رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية أنهما ارتكبا الواقعة بسبب خلافات مع حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين.

كانت المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بعدة مقاطع فيديو، تتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى الفتيات بالإسكندرية، وقيامهما بخلع ملابسهما العلوية، وارتداء أحدهما قناعًا وحملهما سلاحًا أبيض وماسورة حديدية.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ولهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستعراض القوة لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله.

وبسؤال حارس العقار أقر بما اعترفا به.. واتهمهما بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.