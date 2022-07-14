الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة سيدة باختناق إثر حريق شقة سكنية بسفاجا

ارشيفية
ارشيفية
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لقى شخص مجهول الهوية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، مصرعه في حريق وحدة سكنية بمساكن الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وأُصيبت سيدة باختناق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا، وإسعاف المصابة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد نشوب حريق فجر اليوم في وحدة سكنية بمنطقة عمارات الكيلو 3 بسفاجا، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتبيَّن مصرع شخص مجهول الهوية جارِ التعرف عليه، وإصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عام باختناق وتم إسعافها.

وجارِ التعرف على الجثة المجهولة بعد نقلها لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي، تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

حريق سفاجا اختناق مستشفي سفاجا

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