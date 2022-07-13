أسعار تعريفة الركوب الجديدة 2022.. قيمة تذاكر المواصلات العامة

تتصدر أسعار تعريفة الركوب الجديدة 2022، كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية منذ الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير قيمة تذاكر ركوب المواصلات العامة وفقا لهيئة النقل العام عقب إقرار الزيادة في مواد الوقود و أسعار البنزين الجديدة وفقا لقرار لجنة التسعير.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة 2022

يبحث المصريون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، عن قيمة ركوب المواصلات حيث أعلنت كل محافظة من محافظات الجمهورية تعرفة ركوب المواطنين وذلك للتعامل مع محاولات الاستغلال التي يقوم بها سائقي المكيروباصات وفرض تعرفة تزيد عن القرر.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تعرفة الركوب المواصلات لوسائل للتنقل لن تتعدى 5% أو 7 % على جميع الخطوت الداخلية في المحافظة الواحدة أو الخارجية بين المحافظات ولذلك وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترول والتي اجتمعت مساء أمس الثلاثاء وأقرت الزيادة الجديدة منذ صباح اليوم.

أسعار البنزين الجديدة وفقا لقرار لجنة التسعير

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول عن قرارها بزيادة أسعار الوقود في مصر وفقا للأسعار العالمية حيث وصل سعر البنزين 95 إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه فيما وصل سعر البنزين 92 إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه وسعر البنزين 80 وصل سعره إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه وفيما ارتفع سعر السولار إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تشكيلها عام 2019 لمتابعة المعادلة السعرية لمنتجات البترول بشكل ربع سنوي للتتناسب مع تغير الأسعار العالمي للمواد الطاقة.

قيمة تذاكر المواصلات العامة وفقا لهيئة النقل العام

وأعلنت هيئة النقل العام زيادة أسعار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار البنزين بقيمة 50 قرش للتذكرة الواحدة عن الأسعار القديمة وذلك مراعاة للأوضاع المادية للمواطنين في محتلف محافظات الجمهورية عقب الزيادة العالمية للبترول الخام ومشتقاته من بنزين والغاز الطبيعي والسولار.

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