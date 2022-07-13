الأربعاء 13 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار تعريفة الركوب الجديدة 2022.. قيمة تذاكر المواصلات العامة

المواصلات العامة
المواصلات العامة
ads

تتصدر أسعار تعريفة الركوب الجديدة 2022، كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية منذ الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير قيمة تذاكر ركوب المواصلات العامة وفقا لهيئة النقل العام عقب إقرار الزيادة في مواد الوقود و أسعار البنزين الجديدة وفقا لقرار لجنة التسعير.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة 2022

يبحث المصريون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، عن قيمة ركوب المواصلات حيث أعلنت كل محافظة من محافظات الجمهورية تعرفة ركوب المواطنين وذلك للتعامل مع محاولات الاستغلال التي يقوم بها سائقي المكيروباصات وفرض تعرفة تزيد عن القرر.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تعرفة الركوب المواصلات لوسائل للتنقل لن تتعدى 5% أو 7 % على جميع الخطوت الداخلية في المحافظة الواحدة أو الخارجية بين المحافظات ولذلك وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترول والتي اجتمعت مساء أمس الثلاثاء وأقرت الزيادة الجديدة منذ صباح اليوم.

محافظ القاهرة يتفقد محطات الوقود عقب تحريك أسعار البنزين والسولار

ثبات سعر أسطوانة البوتاجاز مع تحريك البنزين والسولار

أول إجراء من «تموين الإسكندرية» بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين الجديدة وفقا لقرار لجنة التسعير

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول عن قرارها بزيادة أسعار الوقود في مصر وفقا للأسعار العالمية حيث وصل سعر البنزين 95 إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه فيما وصل سعر البنزين 92 إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه وسعر البنزين 80 وصل سعره إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه وفيما ارتفع سعر السولار إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تشكيلها عام 2019 لمتابعة المعادلة السعرية لمنتجات البترول بشكل ربع سنوي للتتناسب مع تغير الأسعار العالمي للمواد الطاقة.

txt

أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة

txt

3 أسباب وراء تحريك أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 2022

txt

قائمة لمتوسط سعر البنزين عالمياً بالدولار (فيديو)

قيمة تذاكر المواصلات العامة وفقا لهيئة النقل العام

وأعلنت هيئة النقل العام زيادة أسعار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار البنزين بقيمة 50 قرش للتذكرة الواحدة عن الأسعار القديمة وذلك مراعاة للأوضاع المادية للمواطنين في محتلف محافظات الجمهورية عقب الزيادة العالمية للبترول الخام ومشتقاته من بنزين والغاز الطبيعي والسولار.

اقرأ أيضا 

تعرفة الركوب بين المحافظات عقب زيادة البنزين 

أسعار تعريفة الركوب تعريفة الركوب الجديدة تعريفه الركوب هيئة النقل العام لجنة التسعير التلقائي منتجات البترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على سعر الغاز الطبيعي للسيارات

مقارنة أسعار البنزين القديمة والجديدة التي أعلنتها وزارة البترول

مصرع طفلتين وإصابة 13 فى انقلاب أتوبيس بترعة السلام بالدقهلية

رجعولنا الجثمان.. شقيق الصيدلى المقتول فى السعودية يطالب بالقصاص لأخيه

حبس موظف بتهمة سرقة «شبابيك» مدرسة فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

ماجد حبته

الجوع.. والغضب

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

عبد الرحيم طايع

محمد جاد.. أحزان المشخصاتى العبقرى!

إبراهيم داود

إجازة مع الأستاذ

صور

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

الورد مفتح شوفوا شوفوا.. بيرقص ويدارى كسوفه

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: إيران أقرب لامتلاك سلاح نووى.. وترامب أخطأ بالانسحاب من الاتفاق

الرئيس الأمريكى: اندماج إسرائيل في المنطقة يساهم فى حل القضية الفلسطينية

الرئيس الأمريكي يغنى لمذيعة إسرائيلية احتفالًا بعيد ميلادها (فيديو)