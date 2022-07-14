الطفل المفضل.. نصائح للآباء والأمهات للمساواة بين أطفالهم

يُعد تفضيل الطفل لأحد الوالدين على الآخر أمر معتاد لدى معظم الأطفال في مرحلةٍ ما، ولكن ماذا عن الآباء الذين لديهم طفل مفضل؟

يحب الآباء والأمهات القول بأنهم لا يستطيعون تفضيل أحد أطفالهم على آخر، لكن الحقيقة قد تكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء، وهذا ما أظهره تقرير تم نشره عبر موقع "METRO".

وفقًا لإحدى الدراسات التي أجريت في عام 2020، اعترف 70٪ من الآباء بإبداء معاملة تفضيلية لطفل على الآخر، لذا فإن محاباة الوالدين أكثر شيوعًا مما قد يود معظمهم التفكير فيه، ولكن لماذا يحدث هذا؟ وهل هو شيء يدعو للقلق؟

قالت عالمة نفس الأطفال الدكتورة ميشيل ماكدويل: "أشارت الأبحاث أن العمر هو أحد أسباب تفضيل الطفل، ولكن أشارت الدراسات إلى أنه قد يكون بسبب مجموعة من الأسباب الأخرى من بينها أن يبدو الطفل مشابهًا للوالد الذي يفضله، أو أن يكون له شخصية مماثلة، أو حتى يُنظر إليه على أنه أكثر جذابة من الأشقاء الآخرين.

أظهرت الدراسات أن أول مولود وآخر ولد يميل إلى أن يكون أكثر تفضيلًا، يمنح المولود الأول المزيد من الامتيازات وآخر مولود يتلقى المزيد من الاهتمام والمودة، ويميل الأطفال المولودين في الوسط إلى الحصول على دعم أقل.

تسلط "ناتالي" الضوء أيضًا على أنه مع تقدم الأطفال في السن، فقد لا يلبون توقعات والديهم، مما يؤدي إلى انخفاض الترتيب.

من الشائع أن يكون لديك تفضيل لأحد أطفالك لكن معاملتهم بشكل مختلف نتيجة لذلك يمكن أن يسبب كل أنواع المشكلات طويلة المدى.

ربما أراد أحد الوالدين مسارًا معينًا يتبعه طفلهم ولم يصلوا إلى تلك التوقعات، أو ربما كان الوالد يكافح حقًا للتواصل مع الطفل عند الولادة، مع وجود ضغوط خارجية في اللعب، مثل مشاكل الصحة العقلية أو انهيار العلاقات.

وفي بعض الأحيان، يحتاج أحد الأطفال إلى مزيد من الاهتمام أكثر من الآخر نظرًا لسنة ومرحلة نموه، أو احتياجاته الجسدية والعاطفية، مما يؤثر بالسلب على يمكن أن تكون الآثار المحتملة تدني احترام الذات، ومشاعر الرفض، وتدني قيمة الذات والاكتئاب، والقلق.

قد يشعر الطفل الذي لم يتم رعايته بشعور باليأس، ويشعر أنه مهما فعل، فلن يكافأ أبدًا بنفس الاهتمام والحب والمودة، ويمكن أن يؤثر هذا على العلاقات المستقبلية، الرومانسية والاجتماعية، والوظائف المستقبلية حيث قد يشعر الطفل أنه لا يمكنه تغيير طريقة استجابة الناس له.

توضح ميشيل: "ذكريات الأخوة عن التفضيل في الطفولة يمكن أن تؤدي إلى التوتر بمجرد أن يصبحوا أشقاء بالغين" "تشير الدراسات إلى أن الأشقاء يتعايشون بشكل أفضل عندما يعتقدون أن والديهم يعاملونهم على قدم المساواة أو بالمثل".

كيف يمكن علاج الأمر: