رابط وطرق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، خلال الأيام الماضية، حيث يبحث الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ورابط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، وكذلك يهتم مرتادي محركات البحث بشروط التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، باعتبار أن البطاقة هي الطريقة الوحيدة لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، بعد التعديلات الأخيرة على قانون ذوي الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2022 (المستندات ورابط التقديم)

وفى هذا التقرير، يستعرض الدستور، كافة المعلومات الخاصة بكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعى، والفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية حجز قومسيون طبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وموقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

طرق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ومن العام الماضي، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة، وأوضحت وزارة التضامن أنه تم الانتهاء بشكل كامل من ميكنة نموذج التقييم الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تم تصنيفها وفقا للفئات العمرية، بالاضافة لتصنيف التقييم الوظيفي، لإجراء الربط الشبكي للأطراف المعنية بتوقيع الكشف الطبي والوظيفي للمواطنين، وفقا لبنود القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وأشارت إلى أنّ إعاقات المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ويسعى الآلاف من أصحاب الإعاقات المختلفة للتقدم والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فهي تحمل عدد من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

1- الجمع بين معاشين.

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجانى في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1- تقديم الطلب والتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابــــــــــــــط.

2- تسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب. وتأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل صحيح وسليم.

3- ملئ استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة.

4- الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك. ويجب الاحتفاظ به.

5- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

رابط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022

وفقًا لما أوضحت وزارة التضامن فإن يمكن بطاقة الخدمات المتكاملة، فإن الموقع يمنح المستعلم ثلاث خدمات.. وهم:

تقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

الاستعلام من طلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

حجز موعد من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــا

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل إلى قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.. وذلك وفقًا لما نشره موقع وزارة التضامن الاجتماعي.