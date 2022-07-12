هل هناك موعد محدد للانتهاء من توزيع لحوم الأضحية؟

يتساءل المصريون عن موعد الانتهاء من توزيع لحوم الأضحية مع قرب انتهاء اليوم الرابع والأخير من عيد الأضحى المبارك واليوم الثالث من أيام التشريق.

ويحرص المضحون على تتبع الأوقات الصحيحة لذبح الأضحية وفق رأي علماء الدين، حتى يحصلون على ثواب التقرب إلى الله كاملًا، وبدأت الأضحيات مع بداية عيد الأضحى المبارك وفيها يوزع المضحي جزءا من لحوم الأضحية على الأقارب والأصدقاء والمحتاجين، ويحتفظ بجزء منها لنفسه وبيته اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد الانتهاء من توزيع لحوم الأضحية

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج على المضحي إذ لم توزع لحوم الأضحية خلال أيام التشريق وتأخر في التوزيع عن ذلك قائلة: "يمكن للمضحى أن يوزع لحوم الأضحية خلال أيام التشريق وطوال شهر ذي الحجة وحتى نهاية العام أيضًا ولا حرج عليه ولكن من الأفضل التعجيل بالأضحية إذا لم يكن هناك عذر لتأخيرها.. مستندة إلى قوله تعالي «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (البقرة: من الآية148.

وأوضحت دار الإفتاء: «مر على المدينة المنورة عام مجاعة، في هذا العام أمر النبي المسلمين في هذا العام أن يحرصوا على أن ينتهوا من توزيع لحوم الأضحية في أيام التشريق ولا يجب أن يتأخروا لبعد انتهائها، وذلك كان بسبب ظروف المجاعة التي كانت تعاني منها المدينة خلال هذا العام».

وأشارت الدار إلى أنه في العام التالي لعام المجاعة، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يجب عليهم توزيع اللحوم خلال أيام التشريق كالعام الماضي أم يمكن أن يتأخروا لبعد ذلك، وكان رد النبي بجواز التأخر في التوزيع لبعد أيام التشريق، وهذا لعدم وجود أسباب طارئة كالعام الماضي.

توزيع لحوم الأضاحي

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قال إن موعد ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، أما توزيع لحومها فممتد على مدار العام.

وأوضح «جمعة»: «بعض الجمعيات تذبح وتوزع بعد العيد بأيام، فهل اشترك في هذه الجمعيات بالصكوك؟»، أن ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، والجمعيات تتأخر عن ذلك التوقيت في الذبح، أما توزيع لحوم الأضحية فيكون على مدار العام.

واستشهد المفتي السابق بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، ألا فادخروها، إنما فعلت ذلك من أجل الدافة-أي الضيوف-».