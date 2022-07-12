ماتوا حرقًا داخل شقة.. النيابة تصرح بدفن 4 أشخاص فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم خلال حريق شب داخل شقة يقطنون بها بدائرة القسم، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

كانت المعاينة الأولية لجثث الأشخاص المتوفين كشفت عن أن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الاختناق وامتلاء الرئتين بغاز ثاني أكسيد الكربون ونقص الأكسجين أسفر عن إصابتهم بهبوط حاد فى الدورة الدموية مما تسبب في الوفاة، كما كشفت المعاينة عن تفحم جميع محتويات الشقة وامتلائها بالأدخنة وتآكل الأبواب والنوافذ وجميع الأجهزة.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.