توزيع درجات امتحان التاريخ 2022 لطلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب الثانوية العامة خلال هذه الأيام عن توزيع درجات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2022، بالتزامن مع اقتراب امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الادبية.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 امتحان التاريخ الثانوية العامة يوم الخميس 14 يونيو 2022 لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا.

ويقدم «الدستور» لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، في التقرير التالي، توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

عدد اسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2022

يضم امتحان تاريخ الثانوية العامة 2022، 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة كالتالي:

40 سؤالًا لكل سؤال درجة.

10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

ومدة الإجابة 3 ساعات.

توزيع درجات امتحان التاريخ الثانوية العامة على فصول المنهج

الفصل الأول: الحملة الفرنسية على مصر والشام 5 درجات.

الفصل الثانى: بناء الدولة الحديثة في مصر 12 درجة .

الفصل الثالث: مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية الأولى 9 درجات .

الفصل الرابع: مصر بعد الحرب العالمية الأولى 10 درجات.

الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال 4 درجات.

الفصل السادس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الاستقلال 4 درجات .

الفصل السابع: مصر وقضايا العالم العربي المعاصر 14 درجة .

الفصل الثامن : ثورتا 25 يناير 2011 م و 30 يونيو 2013 م درجتان.

نموذج امتحان تاريخ ثانوية عامة 2021

وضمن المراجعة النهاية لمادة التاريخ، يبحث الطلاب عن نموذج امتحان تاريخ ثانوية عامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط التالي من هنـــــــا .

إجابة نموذج امتحان تاريخ ثانوية عامة 2021 من هنـــــــــا .

عدد طلاب ثانوية عامة 2022

وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بلغ عدد طلاب ثانوية عامة 707 ألف و 922 طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية، على أن يؤدي عدد طلاب امتحانات الثانوية العامة 2022 الامتحانات داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.