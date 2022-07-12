«الأب والأم حضنا الطفلين».. تفاصيل وفاة أسرة كاملة فى حريق شقة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثامين أسرة مكونة من 4 أشخاص، توفوا في حريق شقة بعين شمس، وتسليمهم لذويهم لدفنهم.

وقال شهود عيان إن الأسرة (أب وأم وطفلان) تفحموا داخل الشقة إثر حريق نشب مساء الاثنين، وإنهم شاهدوا "الأب والأم حاضنين الطفلين" لحمايتهما من النيران.

وتبين من الكشف الطبي الأولى وفاة الأسرة بإسفكسيا الخنق وحروق من الدرجة الأولى.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل شقة بعقار في شارع أبو الفتوح عبدالله بمنطقة عين شمس.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وانتدبت النيابة إدارة فحص الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية لإعداد تقرير حول أسباب الحريق وملابساته.