الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة تجارة مخدرات بـ1.5 كيلو حشيش وهيروين في القليوبية

مخدرات
مخدرات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، و2 سلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "ي ف م"، 45 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"م ي ف"، 20 سنة، عاطل، و"م ن ح"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهم "1200 جرام من مخدر الحشيش، و70 جرام هيروين، و171 قرص مخدر، و2 سلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الإتجار، والسلاحين الأبيضين للدفاع، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

القليوبية تشكيل عصابي القناطر الخيرية خنجر النيابة

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وائل لطفي

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