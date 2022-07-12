الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بسوهاج

دراجة بخارية
دراجة بخارية
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أصيب قائد دراجة بخارية باشتباه كسر بعظام الجمجمة والركبة اليسرى وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى والتي قامت بتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به على الطريق بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة ووجود مصاب تم نقله للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مصادمة ومصاب دائرة مركز دار السلام، وتبين أنه أثناء سير السيارة " نقل " قيادة حمادة ف أ 44 سنة سائق ويقيم بندر دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بدراجة بخارية قيادة محمود ع ث 31 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم.

نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية " باشتباه كسر بعظام الجمجمة والركبة اليسرى لا يمكن استجوابه " وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

قائد دراجة بخارية كسر بعظام الجمجمة مستشفى دار السلام سوهاج اصطدام سيارة نقل

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وائل لطفي

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