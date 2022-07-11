حبس تاجر مخدرات ضبط بـ1.5 كيلو «حشيش» في القاهرة

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالشقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫5 كيلو جرام – فرد خرطوش – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.