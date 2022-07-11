إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في محافظة الدقهلية اليوم، بينهم 3 أشقاء نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ‏ملاكي بالمواجهة، وذلك على طريق "دكرنس – الكردي" امام قرية الدراكسة، وجرى نقل المصابين إلى ‏مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على المركبتين بمركز شرطة منية النصر ‏على ذمة تصرفات النيابة. ‏

كان اللواء، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد فتحي هاشم، مأمور مركز شرطة منية النصر، من بعض الأهالي، بوقوع حادث تصادم على ‏طريق "الكردي – دكرنس" أمام قرية الدراكسة، دائرة المركز.‏

وعلى الفور‏ انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص، وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي بالمواجهة نتيجة ‏التخطي الخاطئ لإحداهما نجم عنها إصابة قائدي السيارتين ومرافقيهم، وبينهم 3 أشقاء.‏

وتبين إصابة كل من "إبراهيم م. ا."25 عامًا سائق، قائد السيارة ملاكي رقم "ط ع م 8464" ومصابا ‏باشتباه كسر بالساق اليسرى وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة وكان باتجاه الكردي، كما أصيب 3 ‏أشقاء كانوا معه بالسيارة وهم: "آلاء أ. م." 24 عامًا، ليسانس آداب، مصابة بجروح قطعية واشتباه كسر ‏بالجمجمة وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولا يمكن استجوابها، و"فارس أ. م. "، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي مصابا باشتباه كسر بالأنف وكدمه بالوجه والجبهة، و"محمد أ. م."، 21 ‏عامًا، حاصل على ثانوية عامة مصابا بالجبهة وتم حجزهم بالمستشفى، وجميعهم مقيمين، الكردي، دائرة ‏قسم الكردى.

وأصيب في الحادث قائد السيارة الثانية "طارق س. ع"، 24 عامًا، سائق ومقيم بقرية الدراكسة قائد السيارة ‏رقم "د ل ف 7154" ملاكي، مصابا، كما أصيب مرافقه "محمد ف. ع."، 25 عامًا، حاصل على كلية ‏تجارة مصابا بجرح قطعي بالجبهة وتم حجزه بالمستشفى .‏

وبسؤال المصابين و قائدي السيارتين، في محضر الشرطة، أيدوا مضمون الفحص، وتبادلوا الاتهام ‏بالتسبب في وقوع الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بمكان الحادث‎ ‎وجرى التحفظ على ‏المركبتين بمركز شرطة منية النصر على ذمة تصرفات النيابة . ‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 لسنة 2022 جنح مركز منية النصر.