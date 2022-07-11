الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالمنوفية

جريدة الدستور
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لقى شاب مصرعه بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد مصرع شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

قرية بهواش مركز منوف محافظة المنوفية

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