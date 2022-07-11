مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالمنوفية

لقى شاب مصرعه بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد مصرع شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.