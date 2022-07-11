بسبب «لعب العيال».. الاستماع لأقوال طرفي مشاجرة في شبرا

استمعت نيابة شبرا مصر، لأقوال طرفي مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة.

وأكد الطرفان المقبوض عليهما، أن السبب لعب العيال والنساء قائلين: «العيال كانت بتلعب والستات اتخانقوا، فاتقلبت لخناقة كبيرة وعايزين نتصالح».

وكشفت معاينة النيابة لمسرح مشاجرة نشبت بين 7 مسجلين خطر بسبب خلافات الجيرة، عن وجود متعلقات شخصية لطرفي المشاجرة، وزجاجات مياه فارغة وحجارة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 منهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وكان قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تم تحديد طرفى المشاجرة، وتبين أنهم طرف أول 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وطرف ثان 4 أشخاص إثنين منهم مصابين «جميعهم لهم معلومات جنائية»- مقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بين إثنين منهم بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، تدخل على إثرها بقية الأطراف، متعدين على بعضهم البعض بالضرب، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.