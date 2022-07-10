مصرع طفل غرقًا فى أحد شواطئ إدكو بالبحيرة

نجح رجال الإنقاذ في انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقًا في أحد شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولقى طفل مصرعه، الأحد، غرقا بشاطئ إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة، حيث تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين استقبال مستشفى إدكو العام حامد.ا.ر، 13 سنة مقيم بمركز ادكو جثة هامدة إثر اصابته بإسفكسيا الغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.