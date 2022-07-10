الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى أحد شواطئ إدكو بالبحيرة

جريدة الدستور
ads

نجح رجال الإنقاذ في انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقًا في أحد شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولقى طفل مصرعه، الأحد، غرقا بشاطئ إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة، حيث تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين استقبال مستشفى إدكو العام حامد.ا.ر، 13 سنة مقيم بمركز ادكو جثة هامدة إثر اصابته بإسفكسيا الغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

الإجراءات القانونية النيابة العامة شرطة النجدة محافظة البحيرة جثمان مصرع طفل مصرع طفل غرقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

مواطن يطعن شابًا بسكين أمام استاد المصرى ببورسعيد

الكاتبة صفاء البيلى: بداياتى كانت مع المسرح الشعرى.. و«المونودراما» أقرب الأشكال إلى قلبى (حوار)

85% متوسط إشغالات فنادق شرم الشيخ في عيد الأضحى

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

لواء. محسن الفحام

ويبقى العيد.. عيدًا

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

محمد عبدالعزيز يكتب: أنا بحب إخواتى أوى

صور

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟