إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى، إثر وقوع حادث مروري، على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، نتيجة انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، اتجاه محافظة قنا.

وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى وإصابة شيري بلامون فخرى 37 سنة باشتباه كسر بعظام الجمجمة، ويؤانس مسعود جبرائيل 12 سنة بكدمات وسحجات بالجسم وكارلوس مسعود جبرائيل 5 سنوات بكدمات وسحجات بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.